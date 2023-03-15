التنمية الاجتماعية تفوز بجائزة التطوع في المملكة

توّج رئيس لجنة برنامج التحول الوطني محمد بن مزيد التويجري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجائزة التطوع في المملكة، نظير جهودها وتميزها في تحقيق مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية 2021- 2025، في العام 2022، وذلك في ختام ملتقى (التحول نعيشه) ، بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، عبّرت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل مبارك عن اعتزازها بحصول الوزارة على جائزة التطوع ، وقالت: تأتي تلك الجائزة تتويجا لجهود الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج التحول الوطني، والمتمثل في تجاوز أعداد المتطوعين لأكثر من 658 ألف متطوع ومتطوعة في العام المنصرم 2022 م، بينما كان مقررا الوصول إلى 600 ألف متطوع بحلول العام 2025.

وأضافت: لم يكن ليتحقق هذا النجاح، لولا فضل الله، ثم دعم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، من خلال قيادته جهود الوزارة بالتكامل مع برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى الجهات الحكومية، والقطاعين غير الربحي، والخاص، كُل ذلك أدى إلى تحقيق هذا المستهدف.

وبينت أن: الوزارة أطلقت عدة مبادرات نوعية ساهمت في تحقيق منجزات ومستهدفات العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة،ومتطلعين إلى تحقيق مستهدف مليون متطوع في عام 2025، بجهود المتطوعين والتعاون والتكامل مع مختلف القطاعات.