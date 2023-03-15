أمير عسير يدشن 42 مشروعا تنمويا للطرق بتكلفة 1.2 مليار ريال

دشن أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل، 42 مشروعًا تنمويًا للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال بلغ 611 كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت مليار و213 مليون ريال.

وشملت المشاريع التي دشنها سمو أمير المنطقة مشروع استكمال المرحلة الأخيرة من طريق محايل / سعيدة الصوالحة، وتنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة عسير (المجموعتين الأولى والسادسة)، إضافةً إلى تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل طريق جدة / جازان الساحلي إلى طريق سريع في الجزء الواقع بمنطقة عسير، والمرحلتين الأولى والثالثة من مشروع ازدواج طريق بيشة / سبت العلايا، وتنفيذ استكمالات بعض الطرق التي تخدم القرى والهجر وتربطهم مع الطرق القائمة بالمنطقة، إلى جانب استكمال طريق الخشبة، واستكمال الطرق التي تخدم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بالفرعاء مع التقاطعات، واستكمال ازدواج طريق محايل / المجاردة، و الانتهاء من الجزء الخامس والمرحلة الرابعة من الأعمال المتبقية لاستكمال ازدواج طريق أبها / الطائف.

كما شملت المشاريع المدشنة تنفيذ مجموعة من مشاريع الصيانة الجذرية لبعض الطرق بالمنطقة بعدد (25) مشروعًا، بالإضافة إلى تنفيذ مبنى مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة النماص؛ لتقديم خدمات الوزارة للمحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة لها. وقال أمير منطقة عسير بهذه المناسبة إن تدشين هذه المشروعات يأتي امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من اهتمام وعناية لمنطقة عسير، وحرصها على تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.

وأوضح أهمية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، وذلك من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيراً أن الجميع يتطلع أن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة جزءًا فاعلًا ومتميزًا بالاستفادة من موقعها الجغرافي والإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق.

من جانبه أعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية عن سعادته لما يحظى به القطاع من دعمٍ لامحدود من القيادة، مقدمًا شكره لأمير منطقة عسير على رعايته وتدشينه لهذه المشروعات، وأفاد أن هذه المشروعات تأتي ضمن إستراتيجية وطنية طموحة أطلقها ولي العهد، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوىً عالٍ من السلامة والجودة، مؤكدًا عزم المنظومة على مواصلة العمل على تنفيذ مشاريعها في منطقة عسير وباقي مناطق المملكة للمضي قدماً في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة التي تعد أحد أهم محاور "رؤية السعودية 2030".