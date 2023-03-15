السعودية اليوم / أمطار على محافظة تيماء ومراكز منطقة تبوك



تبوك 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة تيماء شملت، الكتيب ومديسيس، والجهراء وعرده، والعسافيه وضواحيهما، وعلى مراكز القليبة، والمعظم، وفجر بمنطقة تبوك، كما هطلت مساء أمس أمطار على مركز رحيب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:39ت م

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