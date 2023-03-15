السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعَ لجنة الحج المركزية



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية اليوم، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة خطط الجهات وجاهزيتها لاستقبال معتمري وزوار ومصلي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة خطتها وأبرز المستحدثات والمتغيرات في عمرة 1444هـ، التي تهدف إلى تيسير استضافة المعتمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية؛ لتكون (رحلة معتمر من فكرة إلى ذكرى).

وتضمن الاجتماع استعراض استعدادات شركة مطارات جدة لموسم العمرة،إذ يستعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال المعتمرين من صالة القدوم الدولية (الصالة 1) بتهيئة (46) بوابة جسور متحركة، و (4) بوابات للحافلات، و(72) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، و(16) سيور استلام للأمتعة، و(28) أجهزة تفتيش جمركي، و(144) موقفًا للحالات، أما مجمع صالات الحج والعمرة قدوم فتم تهيئة (10) بوابات جسور متحركة، و (4) بوابات للحالات، و(111) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، (20) جهاز تفتيش جمركي، و(10) سيور لاستلام أمتعة المسافرين، و(95) موقفًا للحافلات، وفي الصالة الشمالية (المغادرة / القدوم) تم توفير (5) بوابات مغادرة للحالات، و(3) بوابات وصول، و (42) منصة قدوم للجوازات، و(25) منصة مغادرة للجوازات، و (6) أجهزة تفتيش جمركي، و(4) أجهزة تفتيش أمني للمسافرين، و(20) موقفًا للحافلات، ومركز صحي داخل الصالة، ومكاتب إدارية للجهات العاملة.

أما المغادرون من صالة المغادرة الدولية (الصالة 1) فتم تهيئة (46) بوابة جسور متحركة، و (12) بوابة لحافلات صالة المغادرة الدولية، و(220) منصة إنهاء إجراءات قبول الأمتعة، و(52) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، و(60) جهاز تفتيش أمني، وفي مجمع صالات الحج والعمرة (10) بوابات جسور متحركة، (4) بوابات حافلات، وتتوفر (166) منصة لأنهاء إجراءات قبول الأمتعة، و(111) منصة إنهاء إجراءات الجوازات، و(16) جهاز تفتيش أمني، وفي المنطقة العامة بمجمع صالات الحج والعمرة تتوفر (22) جلسة مكيفة للمسافرين، و(123) غرفة فندقية،و(95) موقفًا للحالات، ومكاتب وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة لها، أما منطقة قبول أمتعة المجموعات بمجمع صالات الحج والعمرة توفر عدد (19) جهاز تفتيش أمني، و(20) موقفًا للشاحنات، و(19) بوابة مطلة على الساحة الجوية.

فيما قدمت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج خلال اجتماع اللجنة، خطتها التنفيذية لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1444هـ، وتضمنت الخطة تشغيل عدد 11 موقفًا للمركبات،وتنفيذ مليون رحلة متوقعة، وتوفير عدد 3 آلاف حافلة، تشغيل، و17 مساراً ومحطة نقل.

// انتهى //

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