

أبها 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

باشرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها عمليات سحب وتصريف 31.633 ألف طن من مياه الأمطار في مدينة أبها ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري أن الفرق الميدانية تمكَّنت من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير، بواسطة 284 معدة؛ شملت مكائن الشفط وآليات نزح المياه، ومضخات متنقلة، ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع، وذلك وفق خطة الطوارئ المتبعة، بمشاركة 1.055 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين.

وأكدت الأمانة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة؛ للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات والملحوظات الواردة بشأن الحالة المطرية، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد، فيما أُخذت الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

وتُهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملحوظات التواصل عبر الرقم الموحَّد للبلاغات "940"، جعلها الله سُقيا خير وبركه، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

22:24ت م

0257





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تصريف أكثر من 31 ألف طن من مياه الأمطار بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.