السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد سير الخطط و الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم ميدانيا على سير الخطط و الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام وجاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان .

وانطلق الأمير بدر بن سلطان في جولته بالمسجد الحرام من باب إسماعيل، إذ استمع إلى شرح عن الأعمال التي تم تنفيذها للباب، والذي يتضمن 3 مداخل بعرض 10 أمتار للمدخل من الواجهة الجنوبية لمبنى المطاف، ثم صعد سموه إلى سطح المطاف للتأكد من جاهزيته بعد إعادة صيانته، ويستوعب ما يزيد عن 12 ألف و500 مصلٍ، سيتم فتحه لأول مره بالأرضيات الدائمة من رخام الثاسوس المقاوم للحرارة في موسم رمضان 1444 هـ.

كما وقف سموه على توسعة مبنى المطاف والتي تهدف إلى رفع عدد الطائفين من حوالي 50 ألف طائف بالساعة إلى 107 آلاف طائف بالساعة على 5 مناسيب متصلة مباشرة بأدوار مبنى التوسعة

واستمع إلى شرح عن مشروع إنشاء دور الميزانين الثاني بمبنى المطاف بمساحة 18,400 متر مربع كمساحة إضافية لخدمة ضيوف الرحمن، وزيادة القدرة التبريدية لتلطيف الهواء بمبنى المطاف.

// انتهى //

22:13ت م

0251



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم ميدانيا على سير الخطط و الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام وجاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان .وانطلق الأمير بدر بن سلطان في جولته بالمسجد الحرام من باب إسماعيل، إذ استمع إلى شرح عن الأعمال التي تم تنفيذها للباب، والذي يتضمن 3 مداخل بعرض 10 أمتار للمدخل من الواجهة الجنوبية لمبنى المطاف، ثم صعد سموه إلى سطح المطاف للتأكد من جاهزيته بعد إعادة صيانته، ويستوعب ما يزيد عن 12 ألف و500 مصلٍ، سيتم فتحه لأول مره بالأرضيات الدائمة من رخام الثاسوس المقاوم للحرارة في موسم رمضان 1444 هـ.كما وقف سموه على توسعة مبنى المطاف والتي تهدف إلى رفع عدد الطائفين من حوالي 50 ألف طائف بالساعة إلى 107 آلاف طائف بالساعة على 5 مناسيب متصلة مباشرة بأدوار مبنى التوسعة السعودية الثانية والمسعى.واستمع إلى شرح عن مشروع إنشاء دور الميزانين الثاني بمبنى المطاف بمساحة 18,400 متر مربع كمساحة إضافية لخدمة ضيوف الرحمن، وزيادة القدرة التبريدية لتلطيف الهواء بمبنى المطاف.// انتهى //22:13ت م0251

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد سير الخطط و الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.