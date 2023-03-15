

الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

التقى معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح -اليوم- معالي الممثل الخاص لشؤون الرعاية الصحية في بريطانيا البروفيسور ستيف فيلد، وذلك في ديوان الوزارة في المدينة الرقمية في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين، وسُبل تعزيزها في مجالات الصحة الرقمية والرعاية الافتراضية وطب الأسرة.

كما زار الممثل الخاص لشؤون الرعاية الصحية المركز الوطني للقيادة والتحكم، ومستشفى صحة الافتراضي، واطلع على الخدمات المقدمة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الأولية الدكتور خالد بن إبراهيم العبدالكريم، فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى الرياض نبيل كرومبتون وعدد من مسؤولي سفارة المملكة المتحدة بالرياض.

// انتهى //

22:07ت م

0249





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الصحة يلتقي الممثل الخاص البريطاني لشؤون الرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.