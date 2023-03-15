السعودية اليوم / سموُّ الأمير بدر بن سلطان يستقبل عددًا من المشايخ والعلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

استقبلَ‏ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة عددًا من المشايخ والعلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.

وهنَّأهم سموُّه بمناسة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

22:04ت م

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