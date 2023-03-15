السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس العام لشؤون الحرمين



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرافقه عدد من منسوبي الرئاسة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معبرين عن صادق التهنئة بهذه المناسبة ، سائلين الله لسموه ولجميع المسلمين أن يبلغهم رمضان.

واطّلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال الرئاسة المنفذة في المسجد الحرام خلال الفترة الماضية، وخطتها التشغيلية لموسم رمضان لعام 1444هـ التي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة ووكالاتها، وترتكز على عدة مرتكزات، أهمها ضيف الرحمن، بأن تكون تجربة الضيف الكريم حافلة بالمحطات الإثرائية، وثاني مرتكزات الخطة تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز والإتقان، وثالث هذه المرتكزات هو المراقبة والحوكمة.

وتضمنت الخطة رحلة المعتمر منذ لحظة وصوله إلى ساحات المسجد الحرام وحتى صحن المطاف، وتتوافر أمام المعتمرين كامل الخدمات التي تسهم في تيسير أداء المناسك لـ107 آلاف طائف في الساعة الواحدة، إضافة إلى تهيئة كل المداخل المخارج بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة الثالثة، مع الحرص على تخصيص أبواب خاصة للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة، تضمن وصول القاصدين إلى أكثر من 235موقعًا للصلاة في المسجد الحرام، كما رفعت الرئاسة كادرها البشري إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين، وأتاحت 8 آلاف فرصة تطوعية في 10 مجالات وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك ليكون التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

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