السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار ( بيئتك تعرفك ) بالحدود الشمالية



عرعر 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية -اليوم- فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار ( بيئتك تعرفك ) وذلك بمجمع العثيم مول بعرعر.

وشملت الفعاليات توزيع بروشورات توعوية وهدايا عينية تحمل عبارات إرشادية عن البيئة وأهميتها، إضافة إلى مشاركة جميع مكاتب المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، بأن إقامة أسبوع البيئة 2023 يهدف إلى تعزيز السلوك البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيزهم على حماية البيئة ورعايتها، والذي من شأنه رفع مستوى الوعي بأهمية المكون البيئي، والإسهام في المحافظة عليه واستدامته للأجيال القادمة.

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21:49ت م

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