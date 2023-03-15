السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية إيرلندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري -اليوم-، حفل سفارة جمهورية إيرلندا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل سفير جمهورية إيرلندا جيري كننغهام بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل مديرُ الإدارةِ العامةِ لشؤون السلك الدبلوماسي السفير عبدالله الراشد، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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21:31ت م

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