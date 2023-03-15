السعودية اليوم / بيئة الجوف تُدشن فعاليات أسبوع البيئة 2023



سكاكا 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

دشّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف اليوم فعاليات أسبوع البيئة 2023 تحت شعار "بيئتك تعرفك" وذلك في مجمع سيتيز مول بمدينة سكاكا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف الدكتور علي بن محمد المنصور أن فعاليات الأسبوع تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف الدكتور المنصور أن فعاليات الأسبوع في المنطقة ومحافظاتها تشمل برامج تثقيفية وتوعوية، ومسابقة لأفضل مبادرة بيئية وأخرى لأفضل تصميم توعوي، بالإضافة إلى مبادرات التنظيف والتشجير في الحدائق والمتنزهات والمستشفيات وزراعة الشتلات في عدد من المدارس بمشاركة من المتطوعين من مختلف شرائح المجتمع.

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21:16ت م

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