السعودية اليوم / كلية المسجد النبوي تقيم مسابقة حفّاظ الحرمين في نسختها الثانية



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أقامت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية من خلال كلية المسجد النبوي مسابقة حفّاظ الحرمين في نسختها الثانية.

وتمت التصفيات الأولية للطلاب المشاركين في المسابقة البالغ عددهم 84 طالبًا على ثلاثة مسارات وهي: مسار القرآن الكريم، ومسار السنة، ومسار المتون العلمية.

يأتي ذلك ضمن حرص وكالة شؤون المسجد النبوي على إقامة المسابقات العلمية وتعزيز أثرها في نفوس الطلاب.

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21:14ت م

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