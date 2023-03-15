شكرا لقرائتكم خبر عن صن داوينز يستدعي خائن الفريق لجلسة تحقيق بسبب الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي صن داوينز الجنوب أفريقي، قرر إستدعاء خالد علي المنسق العام للفريق، وخوضه لتحقيق مفصل بسبب إرتباطه بالعديد من التصريحات المتعلقة بالأهلى والهلال، الأمر الذي يعد خارج مهام عمله.

وكان خالد على قد أدلي ببعض التصريحات الخطيرة، بموجبها أن الأهلى فرصه موجودة وبقوة للتأهل للدور ربع النهائي فى حالة فوزه على القطن، مشيرا إلى أن المارد الأحمر ليس عليه القلق من مباراة الهلال، والتى شدد على أن صن داوينز سيخرج منها بنتيجة إيجابية.

وأضافت التقارير أن الأمور المتعلقة فى هذا الصدد لا يجب الحديث عنها فى الإعلام بهذا الشكل، خاصة أن النادي الجنوب أفريقي يرفض إقحام اسمه فى اللعب لصالح أندية بعينها.



ترتيب الأهلى فى دوري الأبطال

ويعتلي صن داوينز صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فى حين يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويأتي الأهلى فى النركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.



موعد مباراة الأهلى والقطن القادمة

ويخوض الأهلى مباراة الجولة الخامسة يوم الجمعة القادمة، أمام نظيره القطن الكاميروني، فى آطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.