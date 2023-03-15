تكريم الداعمين للمبادرات المجتمعية بالدرب وبيش

كرم محافظ الدرب فيصل بن ناصر وريك، رجال الأعمال والمبادرين بتسكين واستضافة الكادر الصحي العاملين بمستشفى محافظتي الدرب وبيش كمشاركة مجتمعية، وذلك في قاعة التدريب بمستشفى الدرب. وحضر اللقاء مدير مستشفى الدرب العام الأخصائي إبراهيم عطية ومدير المستشفى السابق علي بن محمد عداوي والمدير الأسبق علي محمد أبو شقاره. وأشاد محافظ الدرب بوقوف رجال الأعمال مع الإدارات الحكومية لتفعيل برامجها المختلفة التي تعزز حب التعاون ووقوف الجميع صفًا واحدًا لخدمة المجتمع لتعزيز الرقي بالخدمات.



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