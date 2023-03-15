السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تؤكد أهمية توفير تعليم ذي جودة للمواطن العربي



القاهرة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) أهمية توفير تعليم ذي جودة للمواطن العربي كونه عنصرًا أساسيًا في بيئة ممارسة حقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان أن اختيار اللجنة شعار "الحق في تعليم ذي جودة" لهذا العام، يعبر عن الإدراك العميق لأهمية هذا الحق الذي أفرد له الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادتين (41 و42)، مما يعكس الرؤية لهذا الحق، وطبيعته التمكينية لممارسة حقوق أُخرى.

وجددت اللجنة التذكير بما صدر عنها من توصيات عن الحق في التعليم من خلال عشرين تقريرًا بين أولي ودوري للدول الأطراف في الميثاق، مشيرة إلى أن هذه التوصيات تُشكل توصيفًا لأهم المعوقات التي جابهت وتجابه المنطقة العربية.

ونوهت اللجنة بأنها تعول على تعاونها مع باقي آليات العمل العربي المشترك (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والبرلمان العربي) في توفير مسارات لتبادل الخبرات بين الدول، ولتقديم يد العون فيما لم يتم إنجازه من توصيات بعد، في إطار تنفيذ غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

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18:16ت م

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