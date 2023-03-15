السعودية اليوم / اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورة ( إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة )



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني دورة إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسى.

وأكد الدكتور العويسي، أن المملكة العربية

من جانبه أكد أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبد الله الرويلي، التزام المملكة باحترام القانون الدولي الإنساني في السلم والحرب، وأيضًا تكريم الإنسان الذي هو أولوية أولى لهذه البلاد.

الجدير بالذكر أن دورة إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة تعد الأولى من نوعها من حيث عدد الحضور وبمشاركة العديد من الجهات العسكرية والمدنية والأكاديمية منها مشروع البصمة الوراثية بوزارة الدفاع، الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، الخدمات الطبية الشرعية وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة وجامعة الملك سعود.

// انتهى //

18:10ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واساختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني دورة إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال بن محمد العويسى.وأكد الدكتور العويسي، أن المملكة العربية السعودية تمنح الإنسان الأولوية في كل شيء , وتؤكد على احترام وتقدير الموتى وعدم التمثيل بالجثث كما أوصى به الدين الحنيف .من جانبه أكد أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبد الله الرويلي، التزام المملكة باحترام القانون الدولي الإنساني في السلم والحرب، وأيضًا تكريم الإنسان الذي هو أولوية أولى لهذه البلاد.الجدير بالذكر أن دورة إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة تعد الأولى من نوعها من حيث عدد الحضور وبمشاركة العديد من الجهات العسكرية والمدنية والأكاديمية منها مشروع البصمة الوراثية بوزارة الدفاع، الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، الخدمات الطبية الشرعية وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة وجامعة الملك سعود.// انتهى //18:10ت م0198

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