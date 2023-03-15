شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم النصر يؤازر دياز برسالة مؤثرة بعد الحادث الأليم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رسالة إلى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، عقب الحادث المؤلم الذي أحل به.

وحرص البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم فريق العالمي، على توجيه رسالة عزاء إلى رامون دياز المدير الفني للهلال ونجله إيمليانو، بعد حادث نجله.

ونشر تاليسكا صورة لدياز ونجله، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وكتب: "ليست مجرد كرة قدم، تعازينا للجميع.. والله يرعاكم".

وغادر رامون دياز، اليوم الأربعاء، إلى الأرجنتين، بعدما تعرضت عائلته لحادث مروري مروع في العاصمة بوينس آيرس.

ونتج عن الحادث وفاة زوجة نجل مدرب الهلال، ونقل ابن دياز وحفيده إلى المستشفى، لتلقي العلاج، ليغادر للتوجه بجوارهم.

وعلم دياز بالحادث عقب مباراة الفريق أمس أمام الفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وألغى مسؤولو المباراة المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب عقب المباراة، تقديرًا لظروف المدير الفني، ورحيله سريعًا إلى بلاده.