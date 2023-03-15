شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يغادر الهلال ومدرب آخر يقود التدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، غادر النادي وتوجه إلى بلاده خلال الساعات الماضية.

وأوضحت التقارير، أن دياز المدير الفني، غادر الرياض عائدًا إلى بلاده، لمساندة أسرته بعد حادث السير المروع الذي تعرضت له أسرة ابنه ميشيل، في العاصمة بوينس آيرس.

وتلقى دياز خبر الحادث، عقب مباراة الفريق الهلالي أمس أمام الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وأسفر الحادث عن وفاة زوجة ابن مدرب الهلال، وسائق السيارة الأخرى التي اصطدمت بهم، فيما نقل ميشيل وابنه إلى المستشفى، بعد تعرضهما لإصابات.

وكان الجهاز الفني لفريق الهلال قد منح الفريق راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، على أن تُستأنف غدًا الخميس تحت إشراف مساعد المدرب ونجله الثاني إيمليانو دياز، لحين عودة المدير الفني من الأرجنتين.

وكان مسؤولو مباراة الهلال والفتح أمس قد ألغوا المؤتمر الصحفي المخصص للمدربين عقب اللقاء، تقديرًا لظروف دياز التي ألمت به.