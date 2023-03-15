شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحسم قراره حول عرض الهلال السعودي والتجديد مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مستقبله سواء حول عرض نادي الهلال السعودي أو التجديد مع ناديه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التجديد لموسم آخر بشرط موافقة الطرفين.

وأكدت "ماركا الإسبانية"، أن اللقاء بين خورخي ميسي والد اللاعب، ولويس كامبوس المستشار الفني لباريس، يواصلان الحديث، وهناك اجتماعات مقبلة بينهما على المدى القصير.

وتابعت: "خروج باريس من دوري الأبطال، جعل ميسي يدرك أن التجديد مع سان جيرمان يحتاج لضمانات، ولدراسة الوضع باستفاضة قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأضافت: "موافقة ميسي على التجديد، تعتمد أولا على المشروع الذي سيقدمه له مسؤولو باريس، لأن البرغوث يرى أن مستقبل الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي غير واضح حتى الآن، كما أن المدرب الجديد من الأمور التي تحدد القرار النهائي لميسي، لأن كريستوف جالتييه سيرحل حتى لو حصل على لقب الدوري الفرنسي، بسبب الإقصاء الأوروبي".

واستطردت: "ميسي لديه شكوك حول قوة باريس، لأنه يرى أن الفريق بحاجة إلى صفقات في المراكز التالية في قلب دفاع ومهاجم وجناح ولاعب وسط، لكن مصير التعاقد مع لاعبين جدد لا يبدو واضحًا".

وأشارت، إلى أن هناك عقبة أخرى تخيف ميسي من التجديد، وهي اللعب المالي النظيف، ومطالبة اليويفا لباريس بضرورة خفض ميزانيته في الموسم المقبل، لذا فإن البرغوث يشكك في الوضع الاقتصادي رغم تأكيد الإدارة له بأن الأموال متوفرة.

واختتمت: "رغم العروض التي حصل عليها ميسي مؤخرا من السعودية، وزيارة والده للمملكة، لكن اللاعب لا يفكر حاليا في قبول أي عرض عربي، ويمنح الأولوية للبقاء مع باريس".