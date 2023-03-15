السعودية اليوم / سمو أمير عسير ووزير النقل يقفان على مستوى الخدمات المقدّمة في مطار أبها الدولي



أبها 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير يرافقه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مطار أبها الدولي، حيث وقف الجميع على سير العمل وانسيابية حركة السفر، ومستوى الخدمات وفق الخطط التشغيلية.

واطّلع سموه ميدانيًا على سير العمل والتسهيلات المقدمة للمسافرين، من خلال توفير تجربة سفر أكثر راحةً ويسرًا، كما تجوَّل في منطقة السفر الداخلي والدولي ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.

واطلع الأمير تركي بن طلال على سير العمل في منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين، ومنصات الجوازات، و الجمارك، والجهات الأمنية والتشغيلية، ومواقع الخدمات المختلفة التي تُقدم في المطار، واستمع الحضور لشرحٍ عن الإجراءات والتسهيلات المقدّمة وكيفية إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى الأعمال التطويرية التي يشهدها المطار حاليا.

ووجّه سموه بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وفق رؤية

يذكر أن شركة "مطارات" القابضة وهيئة تطوير منطقة عسير، أعلنتا الانتهاء من المخطط العام لمطار أبهـا الدولي الجديد الذي سيكون قادرًا، بإذن الله، على استيعاب أكثر من ١٣ مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,1 مليون مسافر ، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى خدمة أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ30 ألف رحلة حاليا، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية، وسيتم زيادة عدد بوابات السفر الجديدة لتصل إلى ٢٠ بوابة مقارنة بالبوابات الحالية، وإضافة 41 منصة لإنهاء إجراءات السـفر بزيادة بلغت أربعة أضعاف العدد الحالي، مع استحداث 7 منصات جديدة ذاتية الخدمة لتسهيل إجراءات السفر.

يذكر أن مطار أبها الدولي يحوي مدرج واحد قادر على استيعاب طائرات البدن العريض, ويتسع لـ ١٣ موقفاً للطائرات، وتبلغ مساحة صالات السفر حوالي ١٠ آلاف متر مربع وتحوي على ١٢ منصة إنهاء إجراءات السفر وعدد ٥٥٠ مقعد انتظار بصالة المغادرة الداخلية و٢٧٠ مقعدًا بصالة المغادرة الدولية. فيما تحوي صالة القدوم الداخلي على مسارين لنقل الأمتعة ومسار ثالث في صالة القدوم الدولية ،في حين تبلغ طاقة المطار الاستيعابية ١.١ مليون مسافر.

وبلغ أكثر عدد سنوي للمسافرين ٤.٦ ملايين مسافر في عام ٢٠١٨م كما بلغت نسبة تعافي الحركة الجوية بمطار أبها بعد جائحة

// انتهى //

15:16ت م

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أبها 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير يرافقه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مطار أبها الدولي، حيث وقف الجميع على سير العمل وانسيابية حركة السفر، ومستوى الخدمات وفق الخطط التشغيلية.واطّلع سموه ميدانيًا على سير العمل والتسهيلات المقدمة للمسافرين، من خلال توفير تجربة سفر أكثر راحةً ويسرًا، كما تجوَّل في منطقة السفر الداخلي والدولي ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.واطلع الأمير تركي بن طلال على سير العمل في منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين، ومنصات الجوازات، و الجمارك، والجهات الأمنية والتشغيلية، ومواقع الخدمات المختلفة التي تُقدم في المطار، واستمع الحضور لشرحٍ عن الإجراءات والتسهيلات المقدّمة وكيفية إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى الأعمال التطويرية التي يشهدها المطار حاليا.ووجّه سموه بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وفق رؤية السعودية 2030.يذكر أن شركة "مطارات" القابضة وهيئة تطوير منطقة عسير، أعلنتا الانتهاء من المخطط العام لمطار أبهـا الدولي الجديد الذي سيكون قادرًا، بإذن الله، على استيعاب أكثر من ١٣ مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,1 مليون مسافر ، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى خدمة أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ30 ألف رحلة حاليا، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية، وسيتم زيادة عدد بوابات السفر الجديدة لتصل إلى ٢٠ بوابة مقارنة بالبوابات الحالية، وإضافة 41 منصة لإنهاء إجراءات السـفر بزيادة بلغت أربعة أضعاف العدد الحالي، مع استحداث 7 منصات جديدة ذاتية الخدمة لتسهيل إجراءات السفر.يذكر أن مطار أبها الدولي يحوي مدرج واحد قادر على استيعاب طائرات البدن العريض, ويتسع لـ ١٣ موقفاً للطائرات، وتبلغ مساحة صالات السفر حوالي ١٠ آلاف متر مربع وتحوي على ١٢ منصة إنهاء إجراءات السفر وعدد ٥٥٠ مقعد انتظار بصالة المغادرة الداخلية و٢٧٠ مقعدًا بصالة المغادرة الدولية. فيما تحوي صالة القدوم الداخلي على مسارين لنقل الأمتعة ومسار ثالث في صالة القدوم الدولية ،في حين تبلغ طاقة المطار الاستيعابية ١.١ مليون مسافر.وبلغ أكثر عدد سنوي للمسافرين ٤.٦ ملايين مسافر في عام ٢٠١٨م كما بلغت نسبة تعافي الحركة الجوية بمطار أبها بعد جائحة كورونا ٨١٪؜ لعام ٢٠٢٢ مقارنة بما قبل الجائحة ومن المتوقع أن يسجل مطار أبها الدولي نسبة تعافي ١٠٠٪؜ في ٢٠٢٣م.// انتهى //15:16ت م0154

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير عسير ووزير النقل يقفان على مستوى الخدمات المقدّمة في مطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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