السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يكرم الجهات القائمة على المبادرات المختارة في جائزة سنديان لمنتدى الابتكار الاجتماعي



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الجهات القائمة على المبادرات التي اختارتها اللجان المختصة في جائزة سنديان لمنتدى الابتكار الاجتماعي 2023، نظيرًا للأعمال التي قدموها خدمة للمواطنين والمجتمع.

وشملت قائمة المكرمين مبادرة أبشر (وزارة الداخلية) وتسلمها معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومبادرة نسك (وزارة الحج والعمرة)، ومشروع باب رزق جميل.كما كرَّم سمو أمير منطقة الرياض شركاء منتدى الابتكار الاجتماعي هذا العام وهم: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومؤسسة السبيعي الخيرية، ومجموعة روتانا، وصحيفة الاقتصادية، وشركة الحلول العربية "أساس".

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مركز أسبار للبحوث والدارسات رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي الدكتور فهد العرابي الحارثي.

يشار أن منتدى الابتكار الاجتماعي أقيم برعاية سمو أمير منطقة الرياض ويهتم بالابتكار الاجتماعي بمشاركة أكثر من 200 متحدث من

// انتهى //

15:05ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الجهات القائمة على المبادرات التي اختارتها اللجان المختصة في جائزة سنديان لمنتدى الابتكار الاجتماعي 2023، نظيرًا للأعمال التي قدموها خدمة للمواطنين والمجتمع.وشملت قائمة المكرمين مبادرة أبشر (وزارة الداخلية) وتسلمها معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومبادرة نسك (وزارة الحج والعمرة)، ومشروع باب رزق جميل.كما كرَّم سمو أمير منطقة الرياض شركاء منتدى الابتكار الاجتماعي هذا العام وهم: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومؤسسة السبيعي الخيرية، ومجموعة روتانا، وصحيفة الاقتصادية، وشركة الحلول العربية "أساس".جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مركز أسبار للبحوث والدارسات رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي الدكتور فهد العرابي الحارثي.يشار أن منتدى الابتكار الاجتماعي أقيم برعاية سمو أمير منطقة الرياض ويهتم بالابتكار الاجتماعي بمشاركة أكثر من 200 متحدث من السعودية ومن 15 دولة حول العالم.// انتهى //15:05ت م0151

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