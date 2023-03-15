السعودية اليوم / هيئتا المساحة الجيومكانية والمساحة الجيولوجية تبحثان التعاون المشترك لدعم مشاريع مبادرة المسح الجيولوجي



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

استقبل رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل في مقر الهيئة بالرياض فريق هيئة المساحة الجيولوجية

وبحث الجانبان آلية التعاون المشترك بين الهيئتين ودعم مشاريع مبادرة المسح الجيولوجي "برنامج ندلب" ومواءمة جميع الأعمال بين الهيئتين لرفع مستوى الاستفادة من مخرجات جميع المشاريع التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

بعد ذلك تمت زيارة الإدارات التنفيذية الفنية واستعراض عدد من المشاريع والمنتجات الجيومكانية المتوفرة بالهيئة بهدف توحيد الجهود بين الهيئتين في ما يخص البيانات الجيومكانية.

// انتهى //

15:01ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واساستقبل رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل في مقر الهيئة بالرياض فريق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبحث الجانبان آلية التعاون المشترك بين الهيئتين ودعم مشاريع مبادرة المسح الجيولوجي "برنامج ندلب" ومواءمة جميع الأعمال بين الهيئتين لرفع مستوى الاستفادة من مخرجات جميع المشاريع التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .بعد ذلك تمت زيارة الإدارات التنفيذية الفنية واستعراض عدد من المشاريع والمنتجات الجيومكانية المتوفرة بالهيئة بهدف توحيد الجهود بين الهيئتين في ما يخص البيانات الجيومكانية.// انتهى //15:01ت م0148

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