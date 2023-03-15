السعودية اليوم / وكالة الخدمات برئاسة شؤون الحرمين ترفع جهودها خلال هطول الأمطار



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

رفعت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام، حيث جندت الوكالة أكثر من (٢٠٠) مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات المهندس أحمد بالعمش، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج قبل هطول الأمطار بربع ساعة، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة (٥٠٠) آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وأكد أن الوكالة تكثف استعداداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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14:47ت م

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