السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك في إطار الاستعداد المبكر للشهر الفضيل.

وشكّلت "الأمانة" عددًا من الفرق الميدانية بكوادرها البشرية والآلية لاستهداف خمسة مواقع رئيسة في الأحياء السكنية، والمنطقة المركزية، والمناطق المحيطة بالجوامع والمساجد، ومواقع التاريخ الإسلامي، إضافة إلى الأسواق ومناطق تنفيذ الفعاليات.

وذكرت "الأمانة" أنه يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية (4966) من الكوادر البشرية، مجهزين بـ (617) آلية ومعدة، حيث تتضمن الخطة تكثيف جميع الأعمال والخدمات البلدية التي تشمل النظافة العامة وتجميع ونقل النفايات والتخلص الآمن منها، إلى جانب مكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة الأسواق ومتابعة المراكز التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة والكشف على المواد الغذائية المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

كما تقوم الخطة على تشغيل وصيانة ونظافة المرافق العامة وشبكات الطرق والأنفاق ومحطات الإنارة ومواقف السيارات ودورات المياه.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفقاً للوائح والتعليمات.

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14:42ت م

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