

نجران 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وأكد سمو أمير منطقة نجران، على العلاقات التاريخية والأخوية بين المملكتين الشقيقتين، متمنيًا للسفير كل التوفيق في مهام عمله.

// انتهى //

14:41ت م

0140





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل سفير البحرين لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.