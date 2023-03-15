السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة يختتم أعمال ملتقى تمكين وتكامل



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

اختتمت اليوم أعمال ( الملتقى الأول لمديري و مديرات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية) والذي نظمته إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة بمكتبي التعليم الأهلي والتعليم العالمي والأجنبي تحت شعار (تمكين وتكامل) والذي استمر ليومين في قاعة أصالة الشرق .

ويهدف الملتقى لتعزيز منهجية التكامل والتميز المؤسسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030‬ ، ودعم الكفاءات الإدارية لقيادات المدارس نحو تجويد نواتج التعلم.

وناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة عبر 13 ورقة بحثية و ورشتي عمل قدمها نخبة من المختصين والمختصات تناولت علاقة مدير المدرسة بالمقرر الدراسي ، و القيادة الإدارية ، والتحديات التعليمية ، و دور المدارس الأهلية في ضوء الرؤية الوطنية، و المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي.

كما شملت أعمال الملتقى معرضاً لأبرز التجارب النوعية المتميزة في المدارس الأهلية.

// انتهى //

14:38ت م

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