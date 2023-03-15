السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تحبط محاولة تهريب أكثر من (4.6) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر



الرياض 23 شعبان 1444هـ الموافق 15 مارس 2023م واس

‎صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,693,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبلها في محافظة جدة، وهو وافد من الجنسية الأردنية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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14:35ت م

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