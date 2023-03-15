السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة



الدمام 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

وأعرب سفير جمهورية جنوب أفريقيا عن الشكر الجزيل لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

// انتهى //

14:30ت م

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