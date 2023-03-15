السعودية اليوم / 132 عملية ناجحة في وحدة جراحة وقسطرة القلب بحفر الباطن



حفر الباطن 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تمكن مستشفى حفر الباطن المركزي، ممثلاً في وحدة جراحة وقسطرة القلب من إجراء 132 عملية قسطرة قلبية لشهر فبراير لعام 2023 .

وأبانت صحة حفر الباطن، أن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 1,195 ، فيما بلغ عدد الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة 47 حالة، ووصل عدد المنومين في عناية القلب 84 مريضاً.

وأوضحت أن مستشفى حفر الباطن المركزي أجرى في وحدة جراحة وقسطرة القلب 947 إجراءً تداخلياً لعام 2022م ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات القلب 10,653 ، وبلغ عدد الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة 196 حالة، و 257 قسطرة تداخلية روتينية إضافة إلى إجراء زراعة منظم قلب لـ14 حالة ، و3 حالات لزراعة جهاز مزيل الرجفان ، وزراعة جهاز إعادة مزامنة القلب لـ3 حالات ، ودراسة كهربائية القلب لـ5 حالات، ووصل عدد المنومين في عناية القلب 884 مريضاً.

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14:26ت م

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