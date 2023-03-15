شكرا لقرائتكم خبر عن آل معمر يكشف أخر تطورات أزمة محمد كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن أزمة النجم محمد كنو، التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بعد أن وقع مع العالمي في ظل تجديد عقده مع الهلال.

رئيس النصر يحسم الجدل حول قضية كنو

وكشفت تقارير صحفية على أن مسلي آل معمر، قد فاجأ نادي الهلال، بقرار رسمي حاسم، في قضية النجم الدولي محمد كنو.

وكان كنو قد جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في يناير 2022؛ على الرغم من توقيعه للنصر، عقب دخوله الفترة الحرة.

ورفضت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، شكوى نادي النصر، لمعاقبة رئيس الهلال فهد بن نافل، والمدير التنفيذي للنادي فهد المفرج، بقضية النجم الدولي.

وأعلن آل معمر في تصريحات تلفزيونية، عدم "الاستئناف" على قرار لجنة الاحتراف، في قضية كنو، عقب رفض الشكوى.

وقال رئيس نادي النصر: "يبدو أن هناك أشخاص؛ لا يريدون معاقبة نادي الهلال ومسؤوليه".

وعاقبت غرفة فض المنازعات، الهلال في وقت سابق، بالحرمان من التعاقدات لمدة فترتي تسجيل، مع إيقاف كنو لمدة 4 أشهر، قبل أن ترفض الشكوى ضد بن نافل والمفرج.

وشدد آل معمر، على أن العالمي، سيركز فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي، داخل المستطيل الأخضر، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي قد تستمر حتى الجولة الأخيرة.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر برصيد 47 نقطة.