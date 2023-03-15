شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة رونالدو مع النصر بالفترة الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الأخيرة، حول وجود أزمة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وذلك بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق.

سر أزمة رونالدو مع النصر

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك علامات من الغضب، قد ظهرت على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، وذلك خلال استبداله في مباراة فريقه أمام أبها مساء أمس.

وكشف الناقد الرياضي عماد السالمي، أن نجم النصر يمر في الوقت الحالي بفترة ضغط، وهو ما ظهر خلال مباراة أبها.

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أكشن مع وليد" أن رونالدو مضغوط من أمرين في الوقت الحالي، الأول بسبب عدم تسجيله حتى الآن في ملعب مرسول بارك، والثاني بسبب الكرات الثابتة.

وأوضحت التقارير على أن رونالدو دخل في مناوشات مع حكم مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة لمدربه الفرنسي رودي جارسيا الذي استبدله في الدقيقة 87 من اللقاء.

النصر يحقق التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وكان قد تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

