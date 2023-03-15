شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يقترب من الانتقال إلى الأهلي السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه والعودة إلى مكانته الطبيعية في دوري روشن السعودي.

الأهلي يقترب من التعاقد مع أوباميانج

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة الشبابية، على أن إدارة نادي الأهلي السعودي، توصلت إلى اتفاق مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الأهلي تقترب من التعاقد مع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي ونجم برشلونة السابق.

وأوضحت التقارير على أن النادي الأهلي، دخل في مفاوضات مع اللاعب أوباميانج، ضمن خطوات إدارة وليد معاذ لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقف الأهلي من جدول ترتيب دوري يلو السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصافة ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى، برصيد 52 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في سبعة وخسر ثلاثة.

