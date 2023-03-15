شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرفض مساواته برونالدو فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الهلال السعودي أصبح بصدد إرسال ترض جديد لميسي بقيمة 220 مليون يورو فى الموسم الواحد، أسوة بما يتقاضي عليه رونالدو مع النصر فى الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن هذا العرض لاقي حفيظة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يراه ليس مناسبا له فى جميع الأحوال.

ويريد ميسي أن يحصل على مقابل أكبر مما يحصل عليه رونالدو، خصوصا بعد تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين، الشئ الذي فشل النجم البرتغالي تحقيقه فى مسيرته مع منتخب بلاده، لذلك لا يجب أن تتم مساوتهما.

بجانب أن ميسي حصل على جائزة ذا بيست كأفضل لاعب فى العالم عن هذا الموسم، وهو ما يعزز موقف اللاعب بعد حصوله على الجائزة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".



موقف الهلال من شرط ميسي

ويري مسئولي الهلال، أن الفريق قادرا على تعويض المبلغ الذي سيتم دفعه فى ميسي سريعا، بعدما يقوم مسئولي الفريق بطرح قميص اللاعب مباشرة فى الأسواق فور التعاقد معه، مما قد يدفعه لرفع المقابل المادي من أجله.



رقم قميص ميسي مع الهلال

ومن المتوقع ان يرتدي ميسي، أحد الرقمين 10 أو 30 مع الهلال فى الموسم المقبل، وإن كان الأقرب للاعب، هو الرقم 30 والذي يرتديه فى الوقت الحالي مع باريس، والذي انطلق به مسيرته الكروية الحافلة مع برشلونة فى بدايته.