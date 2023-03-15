السعودية اليوم / الانتهاء من مرحلتين من مشروع تنفيذ طريق الظهران / العقير / سلوى المزدوج بطول 106كم



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

يتواصل العمل في تنفيذ أعمال مشروع (طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج)، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن الجهود في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة، لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول

ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 78%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 60 % من طولها البالغ 13 كم.

يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية" وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

// انتهى //

13:59ت م

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الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسيتواصل العمل في تنفيذ أعمال مشروع (طريق الظهران - العقير - سلوى المزدوج)، البالغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن الجهود في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة، لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي ويعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.وجرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 78%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 60 % من طولها البالغ 13 كم.يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية" وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.// انتهى //13:59ت م0125

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