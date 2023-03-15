السعودية اليوم / استئصال ورم من مبيض مريضة حامل بشهرها التاسع



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

نجح فريق طبي بمكة المكرمة من إجراء عملية معقدة وعالية الخطورة خلال ساعة ونصف لاستئصال ورم متضخم على المبيض من سيدة يصل حجمه 30 سم تكللت - بفضل الله - بالنجاح.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن أطباء مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة محولة من أحد مستشفيات الليث في أسبوعها الـ 39 من الحمل ويبلغ وزن الجنين 3 كغم وذلك لإجراء عملية قيصرية بالمقعد، في حين عمل كامل الفحوصات اللازمة ومناظرة الحالة لتجهيز المريضة للعملية تبين أن لديها ورم متضخم على المبيض يصل حجمه: 30سم * 29 سم ووزنه: 7،2كغم ، وتم اتخاذ قرار من قبل الطاقم الطبي بإخضاع المريضة لعملية جراحية طارئة وبفضل من الله أُزيل الورم من المبيض وأخذ العينات منه وعمل الفحوصات اللازمة بقسم المختبر وعلى أثرها عُملت عملية الاستئصال والحفاظ على حياة الجنين والأم، وتم نقلها لأقسام التنويم لحين تماثلها للشفاء وخروجها بالسلامة بإذن الله إكمال عمل المتابعات الطبية عن طريق العيادات الخارجية.

ووصف التجمع الصحي بمكة المكرمة العملية بالمعقدة والدقيقة، وأرجع ذلك إلى ضخامة الورم وخاصة أن المريضة حامل ووزن الجنين يبلغ 3 كلغم، مشيرًا إلى أن كفاءة الفريق الطبي، والتجهيزات المتقدمة التي يحظى بها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، ساعد في إنجاح العملية، وإنقاذ حياة الأم والجنين بفضل الله من مضاعفات خطيرة؛ تتمثل في زيادة فرص حصول الجلطات الرئوية ومشاكل قصور التنفس وزيادة الإجهاد على عضلة القلب.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة أجرى خلال الشهرين الماضية 705 عمليات في تخصص أمراض النساء والولادة.

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13:56ت م

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