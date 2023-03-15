السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي



بريدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي ، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي نائب رئيس الهيئة

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة ، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه ، مشيرًا إلى أن الجائزة إحدى المبادرات التي تسهم في تشجيع ونشر الإيجابية في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومة النافعة واستخدم تلك المواقع على الوجه الأمثل .

// انتهى //

13:53ت م

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بريدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم ، الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي ، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.وهنأ سموه الفائزين بالجائزة ، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه ، مشيرًا إلى أن الجائزة إحدى المبادرات التي تسهم في تشجيع ونشر الإيجابية في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومة النافعة واستخدم تلك المواقع على الوجه الأمثل .// انتهى //13:53ت م0123

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