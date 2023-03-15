السعودية اليوم / تقنية البنات الرقمية بجدة تعلن بدء التسجيل في برامجها للفصل الثالث للعام التدريبي 1444هـ



جدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أعلن المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة عن بدء التسجيل في برامجه التدريبية للفصل الثالث للعام التدريبي 1444هـ .

وأوضحت عميدة الكلية حياة عبد الله الغامدي أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن أهداف المركز للتوسع الجغرافي من خلال تنفيذ برامج لتوسيع قاعدة المعرفة والتدرب على بعض مهارات المستقبل لدى جميع فتيات المجتمع .

من جهتها كشفت رئيسة المركز صفاء السراج أن البرامج التدريبية ستتضمن برنامجاً بعنوان "مقدمة في الأمن السيبراني " الذي يستمر أربعة أيام (نظري وعملي)، ويحقق عدداً من الأهداف منها التعرف على المفاهيم الأساسية لأمن المعلومات، وكيفية التعرف على التهديدات والهجمات المعلوماتية وطريقة توفير أمن البنية التحتية للمعلومات والشبكات، إلى جانب برامج تدريبية أخرى تخدم المشاركات في الدورة، وتهدف إلى الإسهام بالارتقاء بمستوى وعي المجتمع وتوعيته بالمخاطر الإلكترونية.

وأهاب المركز للراغبات بالتسجيل في هذه البرامج التدريبية بزيارة مقر المركز الفرعي لخدمة المجتمع في الكلية أو التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني.

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13:53ت م

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