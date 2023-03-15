

غزة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط القطاع، اعتقلت أربعة فلسطينيين، وذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في المناطق القريبة من السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948، والتي تشهد عمليات توغل، وتجريف، وإطلاق نار بين الحين والآخر.

// انتهى //

13:51ت م

0121





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين شرق قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.