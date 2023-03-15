السعودية اليوم / "الأمر بالمعروف" بمنطقة الباحة تفعّل محتوى حملة (عليكم بسنّتي)



الباحة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القرى بمنطقة الباحة المحتوى التوعوي لحملة (عليكم بسنّتي)، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في المحافظة لتعزيز السنة النبوية والعناية بها عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية.

كما فعّلت هيئة محافظة قلوة المحتوى التوعوي لحملة (عليكم بسنّتي)، في المراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية، بالتعاون مع ملاك المراكز والأسواق التجارية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية

وتأتي هذه المناشط في إطار التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، بدعم واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

13:46ت م

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الباحة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القرى بمنطقة الباحة المحتوى التوعوي لحملة (عليكم بسنّتي)، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في المحافظة لتعزيز السنة النبوية والعناية بها عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية.كما فعّلت هيئة محافظة قلوة المحتوى التوعوي لحملة (عليكم بسنّتي)، في المراكز التجارية والأسواق العامة، وذلك عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية، بالتعاون مع ملاك المراكز والأسواق التجارية.وتهدف الحملة إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها، وإبراز معانيها ومصادرها، وترسيخ ذلك في النفوس، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في التمسك بها، عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.وتأتي هذه المناشط في إطار التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية وغير الحكومية بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، بدعم واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //13:46ت م0119

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