السعودية اليوم / الهيئة الجيومكانية توقع مذكرة مع هيئة الأراضي السنغافورية



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

وقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مذكرة مبدئية مع هيئة الأراضي السنغافورية SLA ؛ تمهيدًا لتعاون بين الجهتين وفق الإجراءات النظامية، بهدف تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية بالمركز الجيومكاني الوطني، ويشمل التعاون عدة مجالات منها؛ إدارة البيانات الجيومكانية الوطنية، وتطوير المنصة الجيومكانية الوطنية، وتبني الذكاء الاصطناعي الجيومكاني، تأتي هذه الخطوة في إطار الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية المثلى جاء ذلك خلال مؤتمرGeconnect المنعقد في سنغافورة خلال الفترة من 14-17 مارس الجاري.

يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.

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13:41ت م

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