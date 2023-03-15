السعودية اليوم / إنقاذ قلب طفلة من ورم نادرٍ في الأحساء



الأحساء 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تمكن فريق جراحة قلب الأطفال في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء من إنقاذ حياة طفلة تعاني من صعوبة في التنفس في عملية نادرة جداً تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال تجمع الأحساء الصحي إن أطباء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تمكنوا من تشخيص السبب لدى الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت إصابة الطفلة بجلطة دماغية ناتجة عن وجود ورم في تجويف القلب سبب تطاير أجزاء صغيرة من الورم إلى الدماغ وذلك أثناء حركة وضخ القلب المستمر للدم والذي تسبب لها أيضاً صعوبة في التنفس بسبب تضيق مجرى الدم داخل تجويف القلب.

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تقرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بشكل طارئ وعمل فحوصات نسيجية للورم الذي يعد نادراً لدى الأطفال للتأكد من إزالته كاملاً ومن ثم نقل الطفلة لقسم العناية المركزة لحين تماثلها للشفاء التدريجي تحت إشراف الطواقم التمريضية والطبية.

يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة، حيث أجرى خلال العام الماضي 2022م (2180) عملية قسطرة قلبية ، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال نفس الفترة أكثر من (800) عملية، وبلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات من العيادات الخارجية (80805) مستفيدين.

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13:38ت م

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