السعودية اليوم / مركز شـرطة بريدة الشمالي بمنطقـة القصيـم يقبض علـى (4) مقيمين لسرقتهم كابلات كهربائية مـن مرفـق السعودية اليوم



بريدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

قبض مركز شـرطة بريدة الشمالي في منطقـة القصيـم علـى (4) مقيمين من الجنسية الهندية، لسرقتهم كابلات كهربائية مـن مرفق عام (تم استردادها)، وجـرى إيقافـهم واتخاذ الإجـراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

// انتهى //

13:34ت م

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