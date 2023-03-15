السعودية اليوم / بدء أعمال اليوم الأول من جلسات المؤتمر الدولي للآفاق المستقبلية لزراعة الزيتون بجامعة الجوف



سكاكا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

بدأت أعمال وجلسات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للآفاق المستقبلة لزراعة الزيتون والنهوض بصناعاته، الذي تنظمه جامعة الجوف ممثلة بكلية العلوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وسيناقش المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين, عدداً من أوراق العمل لعددٍ من المختصين والباحثين والمهتمين والخبراء في مجال زراعة الزيتون، بمشاركة محلية ودولية، بهدف تعزيز دور منطقة الجوف الريادي بإثراء المعرفة في مجال زراعة شجرة الزيتون.

وتأتي جلسات اليوم الأول متضمنة ثلاث جلسات حوارية بمشاركة عدد من المتحدثين من الأساتذة والأكاديميين والمختصين، لعرض ومناقشة عدد من المحاور المختلفة ومنها استعراض الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة شجرة الزيتون والتكنولوجيا الحيوية لشجرة الزيتون والعمليات الزراعية المتعلقة بها، إضافة إلى معالجة وتدوير مخلفات شجرة الزيتون والصناعات المرتبطة بها، ودراسة القيمة الغذائية والاقتصادية لزيت الزيتون ومنتجاته.

وفي الجلسة الأولى تحدث أستاذ زراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد عسيري عن أهم الطرق لاستزراع شجرة الزيتون، واستعرض الآفاق التي تؤثر عليها وطرق معالجتها, فيما تطرق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة ثيساليا اليونانية الدكتور جورجس فلونتزوس إلى الأهمية الاقتصادية للزيتون وفوائده لدعم رؤية

وفي جلسة أخرى تحدث وكيل معهد زيدان للأبحاث الزراعية ورئيس الجمعية الأسبانية للمجاهر في أسبانيا الدكتور خوان دي ألتشي عن أهم القيم الغذائية لشجرة الزيتون، مستعرضاً المستخلصات الطبية والصحية من زراعة الزيتون، والتطبيقات المستقبلية لزارعة الزيتون.

وتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من المختصين ومعرض آفاق الذي يحوي عدداً من الأجنحة تضم مشاركات من كليات ووكالات الجامعة تستعرض من خلالها منجزات الجامعة ومستهدفاتها وميزها التنافسية في مختلف المجالات.

يذكر أن المؤتمر يعد حلقة وصل بين المهتمين والأكاديميين والطلبة الجامعيين والمختصين في مجال زراعة الزيتون، لمناقشة أحدث الاتجاهات والموضوعات الموضوعات وتبادل المعرفة.

// انتهى //

13:31ت م

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سكاكا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسبدأت أعمال وجلسات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للآفاق المستقبلة لزراعة الزيتون والنهوض بصناعاته، الذي تنظمه جامعة الجوف ممثلة بكلية العلوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وسيناقش المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين, عدداً من أوراق العمل لعددٍ من المختصين والباحثين والمهتمين والخبراء في مجال زراعة الزيتون، بمشاركة محلية ودولية، بهدف تعزيز دور منطقة الجوف الريادي بإثراء المعرفة في مجال زراعة شجرة الزيتون.وتأتي جلسات اليوم الأول متضمنة ثلاث جلسات حوارية بمشاركة عدد من المتحدثين من الأساتذة والأكاديميين والمختصين، لعرض ومناقشة عدد من المحاور المختلفة ومنها استعراض الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة شجرة الزيتون والتكنولوجيا الحيوية لشجرة الزيتون والعمليات الزراعية المتعلقة بها، إضافة إلى معالجة وتدوير مخلفات شجرة الزيتون والصناعات المرتبطة بها، ودراسة القيمة الغذائية والاقتصادية لزيت الزيتون ومنتجاته.وفي الجلسة الأولى تحدث أستاذ زراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد عسيري عن أهم الطرق لاستزراع شجرة الزيتون، واستعرض الآفاق التي تؤثر عليها وطرق معالجتها, فيما تطرق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة ثيساليا اليونانية الدكتور جورجس فلونتزوس إلى الأهمية الاقتصادية للزيتون وفوائده لدعم رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بالأمن الغذائي.وفي جلسة أخرى تحدث وكيل معهد زيدان للأبحاث الزراعية ورئيس الجمعية الأسبانية للمجاهر في أسبانيا الدكتور خوان دي ألتشي عن أهم القيم الغذائية لشجرة الزيتون، مستعرضاً المستخلصات الطبية والصحية من زراعة الزيتون، والتطبيقات المستقبلية لزارعة الزيتون.وتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من المختصين ومعرض آفاق الذي يحوي عدداً من الأجنحة تضم مشاركات من كليات ووكالات الجامعة تستعرض من خلالها منجزات الجامعة ومستهدفاتها وميزها التنافسية في مختلف المجالات.يذكر أن المؤتمر يعد حلقة وصل بين المهتمين والأكاديميين والطلبة الجامعيين والمختصين في مجال زراعة الزيتون، لمناقشة أحدث الاتجاهات والموضوعات الموضوعات وتبادل المعرفة.// انتهى //13:31ت م0106

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.