السعودية اليوم / كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تواصل تحضيراتها "لمؤتمر الإعلام الوطني"



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تواصل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإعلام الوطني، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية الإعلام والاتصال اجتماعاتها برئاسة عميد الكلية سمو الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود، لمناقشة التحضيرات التي يجري العمل عليها لتنظيم المؤتمر المقرر إقامته خلال الفترة من 1 – 2 ذي القعدة 1444هـ الموافق 21-22 مايو 2023م في الرياض تحت عنوان: "مؤتمر الإعلام الوطني مراجعة المفهوم، والمسؤوليات وتمكين الشباب".

وأوضح سموه أن المؤتمر يتميز بجمعه بين سياقيّ الإعلام والاتصال الجوهرية وهما؛ السياق الأكاديمي الفكري، والسياق الميداني المهني التطبيقي، وذلك عبر مشاركة أسماء ذات ثقل إعلامي محلي وعربي، من أجل تحقيق أثر نظري ومهني يبلور في المجمل الريادة الوطنية التي تقودها بلادنا الغالية في مختلف المجالات على المستوى الدولي.

وأكد سموه أن الكلية أخذت على عاتقها تنظيم المؤتمر استشعاراً لدورها في التأصيل العلمي والمنهجي للقضايا الإعلامية الحديثة ومواكبة مختلف التغيرات في البيئة الإعلامية، مستحضرة في هذا الصدد التطورات الكبرى التي شهدتها بلادنا الغالية في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ويستهدف المؤتمر الإسهام في تعزيز صورة الرياض، بوصفها إحدى أبرز العواصم وهجاً في مجال صناعة الحدث وإدارة الاتجاهات وخلق التأثير، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات في مختلف المجالات.

ولفت سموه النظر أن المؤتمر يسعى إلى تأصيل مفهوم الإعلام الوطني، وتحديد أبعاده المفاهيمية، وإثراء أطره النظرية، ومرجعياته المعرفية، بالإضافة إلى الإسهام في بلورة القيم والممارسات المهنية للإعلام الوطني عبر العالم، وبحث إسهامات الإعلام الوطني السعودي في قضايا المجتمع، والإصلاحات الشاملة التي شهدتها المملكة، انطلاقاً من متطلبات رؤية 2030م، وبيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب في المملكة، في ضوء الرؤية، وبحث ما يهم الجيل الجديد من الإعلاميين فيما يتعلق بمسائل التأهيل والتمكين.

// انتهى //

13:29ت م

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