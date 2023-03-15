شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل موسيماني عن أهلي جدة بنهاية الموسم؟ الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مصدر من داخل نادي أهلي جدة، عن حقيقة رحيل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل تدريب الزمالك، وذلك ردًا على الأنباء المنتشرة مؤخرًا عن إمكانية تولي المدرب المخضرم قيادة القلعة البيضاء.

وقال مصدر من نادي أهلي جدة ردًا على انباء رحيل موسيماني عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم: "لا توجد نية لرحيل بيتسو من القيادة الفنية للفريق، وهو مستمر إلى نهاية عقده".

وأضاف: "عقد موسيماني مع أهلي جدة يمتد حتى الصيف القادم، وهناك بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي حال التأهل لدوري المحترفين".

وتابع: "موسيماني يسير بخطى ثابتة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، والفريق أصبح قريبا من العودة لدوري المحترفين وهذا هو هدف الإدارة في الموسم الحالي".

واختتم: "لا نعلم شيئا عن مفاوضات الزمالك مع موسيماني، ولكن المدرب مستمر في منصبه ولا توجد نية لرحيله".

وكان قد ارتبط فى الساعات الأخيرة اسم موسيماني بالتعاقد مع نادي الزمالك، خلفا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي للفارس الأبيض، والذي يقدم نتائج سيئة للغاية مع الفريق بالموسم الحالي.



ترتيب أهلى جدة فى دوري يلو

ويحتل نادي أهلى جدة تحت قيادة موسيماني الفنية المركز الثاني، فى جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولي برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم المتصدر برصيد 53 نقطة، بعد مرور 25 جولة من المسابقة.