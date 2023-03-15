شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال السوداني يؤكد: سنتأهل ونقصي الأهلي فى القاهرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق مدرب الهلال السوداني، تصريحات نارية عن مواجهة صن داوينز القادمة، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل.

قال فلوران إيينجي: "مواجهة صن داوينز فى أم درمان؟ بالطبع مواجهة صعبة ندرك قوة الفريق الجنوب أفريقي، ونعلم أننا لم نحسم الصعود بشكل نهائي بعد إلى الآن".

وأضاف:" سنفعل كل شئ من اجل الصعود، قد لا نحسم ورقة التأهل أمام صن داوينز، ولكن قادرين على حسمها أمام الأهلى فى الجولة الأخيرة، على الرغم من صعوبة الفوز على الفريق المصري فى القاهرة أيضا".

واختتم: "بالنسبي لي، الأمور ما زالت معلقة تماما، كما أن الأمور معلقة للأهلي أيضا، ومن ثم فإن الجولة القادمة قد تكون حاسمة للهلال والأهلى، أو قد يتم تأجيل الحسم للجولة السادسة والأخيرة".



ترتيب مجموعة الأهلى بدوري الأبطال

ويعتلي صن داوينز صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فى حين يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويأتي الأهلى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والقطن فى المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

يجدر بالذكر أن الهلال يحتاج للفوز بأي نتيجة حينما يواجه صن داوينز فى الجولة القادمة، من أجل حسم بطاقة العبور للدور ربع النهائي، وإقصاء الأهلي، بغض النظر عن مواجهة الفريقين فى الجولة الاخيرة.