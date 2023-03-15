ثقافي / السديس يلقي درسه في المسجد النبوي "عن بعد" في آيات الصيام من تفسير السعدي وأحاديث الصيام من عمدة الأحكام



المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس درسه الشهري "عن بعد" والذي تحدث خلاله عن فضل الصيام وأحكامه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان.

وبدأ معاليه درسه بتفسير آيات الصيام وشرحها للمستمعين، ثم بيّن هداية الآيات، وتبيين أحكام ورخص الإفطار للمريض والمسافر، والمرأة الحامل والمرضع.

وأوضح معاليه أن في الصيام فوائد دينية واجتماعية عظيمة، كما ذكر فضلُ شهر رمضان وفضلُ القرآن، وتبيين وجوبُ صيام رمضان على المكلفين، ثم ذكر مشروعيةُ الاعتكاف وخاصةً في رمضان، وبيَّن سُنَّة السحور واستحبابُ تأخيره ما لم يخش طلوع الفجر، واستحبابُ تعجيل الفطر.

بعد ذلك بين معاليه هدي المصطفى –صلى الله عليه وسلم - في الصيام قائلاً: "كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان يكثر فيه من الصدقة، والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والذكر، والاعتكاف، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان؛ فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة: "وكان أجود النَّاس، وأجود ما يكون في رمضان".

// انتهى //

12:48ت م

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