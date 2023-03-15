السعودية اليوم / شبكة ضخمة من المرافق العامة بمكة المكرمة لخدمة المعتمرين والزائرين



مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

تضم مكة المكرمة شبكة ضخمة من المرافق العامة لخدمة المعتمرين والزائرين الوافدين إليها, حيث تحظى تلك المرافق بعناية بالغة من أمانة العاصمة المقدسة لضمان سلامة أدائها بجودة عالية.

وتشمل أهم تلك المرافق (59) جسراً و(58) نفقاً و(110,000) عامود وبرج إنارة و(120,000) وحدة إنارة و(540) كيلومتراً من شبكات السيول و(5) سدود و(285) حديقة عامة, بالإضافة إلى الشوارع الرئيسة والفرعية المنتشرة بكافة أحياء وميادين مكة المكرمة.

وخصصت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية الخاصة بمتابعة كفاءة وسلامة جميع تلك المرافق والتأكد من أدائها بكفاءة عالية مثل شبكات تصريف السيول وشبكات الطرق والأرصفة والجسور والأنفاق والإنارة والحدائق العامة ودورات المياه ومواقف السيارات حول المسجد الحرام والمواقف الموجودة على مداخل مكة المكرمة, كما جرى التركيز على وضع جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة وتشكيل عدد من الفرق الفنية للإشراف على أعمال صيانة جميع هذه المرافق والتأكد من فعاليتها لمواجهة أي طارئ خلال المواسم.

وجرى وضع خطة للطوارئ لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث في أي وقت، تتضمن التنسيق مع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية والمشاركة مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة والتواجد الميداني على مدار الساعة.

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12:47ت م

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