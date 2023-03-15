السعودية اليوم / نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون على رتبة وكيل رقيب للرجال



الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون على رتبة (وكيل رقيب) للرجال، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف):

https://jobs.sa .

// انتهى //

12:32ت م

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